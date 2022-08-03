Преподавателя музыки Людмилу Павликову дети за глаза называют Павлином, хотя относятся к ней неплохо. Людмиле 36, она не замужем, живет с мамой. Любимая ученица Людмилы, десятилетняя Катя Одинцова, решает устроить ее личное счастье — выдать замуж за своего отца Виктора, который давно развелся с ее матерью и, по мнению Кати, неустроен и одинок. Однако и Людмила, и Виктор увлечены своими возлюбленными. Людмила — Игорем Фокиным, известным художником, а Виктор — эффектной Анной, хозяйкой салона красоты. Однако, на самом деле и Игорь, и Анна преследуют свои цели, используя возлюбленных для своей выгоды. Когда дочь Виктора Катю похищают, именно Люда оказывается рядом с ним и помогает в поисках дочери…

