Павлин, или Треугольник в квадрате (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.62021, Павлин, или Треугольник в квадрате. Серия 1
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Преподавателя музыки Людмилу Павликову дети за глаза называют Павлином, хотя относятся к ней неплохо. Людмиле 36, она не замужем, живет с мамой. Любимая ученица Людмилы, десятилетняя Катя Одинцова, решает устроить ее личное счастье — выдать замуж за своего отца Виктора, который давно развелся с ее матерью и, по мнению Кати, неустроен и одинок. Однако и Людмила, и Виктор увлечены своими возлюбленными. Людмила — Игорем Фокиным, известным художником, а Виктор — эффектной Анной, хозяйкой салона красоты. Однако, на самом деле и Игорь, и Анна преследуют свои цели, используя возлюбленных для своей выгоды. Когда дочь Виктора Катю похищают, именно Люда оказывается рядом с ним и помогает в поисках дочери…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ФКРежиссёр
Филипп
Коршунов
- ЕСРежиссёр
Евгений
Сологалов
- ЕНАктриса
Елизавета
Нилова
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- РБАктёр
Руслан
Барабанов
- АСАктриса
Антонина
Степакова
- Актриса
Светлана
Бакулина
- КПАктриса
Кристина
Пирожкова
- РКАктёр
Роман
Каун
- ДААктриса
Дильнара
Анаркулова
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- МСАктёр
Михаил
Сидаш
- МПСценарист
Михаил
Палатник
- МКСценарист
Марина
Кошкина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- ССПродюсер
Сергей
Серебряный
- ААХудожник
Артём
Агапов
- ИБОператор
Игорь
Бучнев
- ИЗКомпозитор
Илья
Зудин