Биография

Михаил Сидаш – актер отечественного театра и кино. Он появился на свет 20.08.1985 г. в российском городке Уварово. Окончил Самарскую академию культуры и искусств, затем прошел курсы повышения квалификации в СПб ГАТИ (на курсе В. Фильштинского). Как театральный актер, работал в местном академическом театре драмы, а с 2012 г. – в петербургском Театре эстрады им. А. Райкина. Он весьма разносторонне одаренный и трудолюбивый артист. По его собственным словам (а также это было очевидно и в некоторых сериалах), умеет хорошо играть на гитаре, трубе и фортепиано, владеет некоторыми боевыми искусствами (бокс и карате), занимается йогой, фехтованием и умеет ездить на лошади, что позже пригодилось Сидашу в фильмах на съемках. Несмотря на молодой возраст, насчитывается уже более чем в 115 фильмах и спектаклях ролей Михаила Сидаша, и он широко известен российской публике. В фильмах и телесериалах снимается в основном в жанрах криминал и детектив, но есть и очень удачные исторические картины (красочная картина «Великая» была по достоинству оценена российскими зрителями) и комедии («Джентльмены, удачи!»). Работает также как актер дубляжа, на его счету уже более 10 озвученных картин.