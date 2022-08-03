Павлин, или Треугольник в квадрате. Серия 2
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Павлин, или Треугольник в квадрате
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Павлин, или Треугольник в квадрате (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.72021, Павлин, или Треугольник в квадрате. Серия 2
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Преподавателя музыки Людмилу Павликову дети за глаза называют Павлином, хотя относятся к ней неплохо. Людмиле 36, она не замужем, живет с мамой. Любимая ученица Людмилы, десятилетняя Катя Одинцова, решает устроить ее личное счастье — выдать замуж за своего отца Виктора, который давно развелся с ее матерью и, по мнению Кати, неустроен и одинок. Однако и Людмила, и Виктор увлечены своими возлюбленными. Людмила — Игорем Фокиным, известным художником, а Виктор — эффектной Анной, хозяйкой салона красоты. Однако, на самом деле и Игорь, и Анна преследуют свои цели, используя возлюбленных для своей выгоды. Когда дочь Виктора Катю похищают, именно Люда оказывается рядом с ним и помогает в поисках дочери…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Павлин, или Треугольник в квадрате»