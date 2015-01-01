Паук (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Паук. Серия 8
2015, Паук. Серия 8
Детектив, Криминал18+

О сериале

1967 год. Москва. Убита манекенщица из Дома моды. На место преступления приезжает группа майора Черкасова. Он срочным порядком внедряет в Дом моды своего человека – Соню Тимофееву, главной задачей которой является получение информации об отношениях между работниками Домы моды.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Криминал, Детектив, Триллер
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

