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Паук (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Паук 1 сезон
Детективы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1967 год. Москва. Убита манекенщица из Дома моды. На место преступления приезжает группа майора Черкасова. Он срочным порядком внедряет в Дом моды своего человека – Соню Тимофееву, главной задачей которой является получение информации об отношениях между работниками Домы моды.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Паук»

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