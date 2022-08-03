Паук (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1967 год. Москва. Убита манекенщица из Дома моды. На место преступления приезжает группа майора Черкасова. Он срочным порядком внедряет в Дом моды своего человека – Соню Тимофееву, главной задачей которой является получение информации об отношениях между работниками Домы моды.

