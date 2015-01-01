WinkСериалыОтветный удар4-й сезон8-я серия
Ответный удар (сериал, 2015) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн
8.72015, Strike Back 4
Боевики, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+46 мин
Ответный удар
Сезон 4 Серия 1
- 18+45 мин
Ответный удар
Сезон 4 Серия 2
- 18+46 мин
Ответный удар
Сезон 4 Серия 3
- 18+45 мин
Ответный удар
Сезон 4 Серия 4
- 18+45 мин
Ответный удар
Сезон 4 Серия 5
- 18+45 мин
Ответный удар
Сезон 4 Серия 6
- 18+46 мин
Ответный удар
Сезон 4 Серия 7
- 18+46 мин
Ответный удар
Сезон 4 Серия 8
- 18+46 мин
Ответный удар
Сезон 4 Серия 9
- 18+46 мин
Ответный удар
Сезон 4 Серия 10
Сюжет
Джон Портер накануне вторжения в Ирак в 2003 году руководит специальным подразделением в операции по спасению заложника в центре Басры. Однако, результатом операции становится катастрофический поворот событий.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Драмы, Триллеры
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb
- БИРежиссёр
Билл
Иглз
- МДРежиссёр
М.
Дж. Бассетт
- ПВРежиссёр
Пол
Вильшурст
- ДПРежиссёр
Дэниэл
Персивал
- Актёр
Ричард
Армитедж
- Актёр
Эндрю
Линкольн
- ФУАктёр
Филип
Уинчестер
- Актёр
Салливан
Стэплтон
- МЛАктриса
Мишель
Лукес
- РМАктриса
Рона
Митра
- РГАктёр
Робсон
Грин
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- Актриса
Мишель
Йео
- Актёр
Винсент
Риган
- МДСценарист
М.
Дж. Бассетт
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- МГХудожник
Майк
Ганн
- АТМонтажёр
Адам
Тротман
- ДРМонтажёр
Джон
Ричардс
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- ЖГОператор
Жан-Филипп
Госсар
- СШКомпозитор
Скотт
Шилдс
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери