Ответный удар. Сезон 4. Серия 8
Wink
Сериалы
Ответный удар
4-й сезон
8-я серия

Ответный удар (сериал, 2015) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

8.72015, Strike Back 4
Боевики, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон

Сюжет

Джон Портер накануне вторжения в Ирак в 2003 году руководит специальным подразделением в операции по спасению заложника в центре Басры. Однако, результатом операции становится катастрофический поворот событий.

Сериал Ответный удар 4 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ответный удар»