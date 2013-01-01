Ответный удар. Сезон 2. Серия 9
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Ответный удар
2-й сезон
9-я серия

Ответный удар (сериал, 2013) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

8.72013, Strike Back 2
Боевики, Триллеры18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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Сюжет

Джон Портер накануне вторжения в Ирак в 2003 году руководит специальным подразделением в операции по спасению заложника в центре Басры. Однако, результатом операции становится катастрофический поворот событий.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ответный удар»

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