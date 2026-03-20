Отверженные. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Отверженные
1-й сезон
4-я серия
9.22000, Les misérables
Драма, Исторический18+

Отверженные (сериал, 2000) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Освободившийся из тюрьмы мужчина становится мэром, но презирающий его инспектор намерен доказать, что бывших преступников не бывает. Историческая драма «Отверженные» — сериал с Жераром Депардье и Джоном Малковичем по мотивам знаменитой эпопеи Виктора Гюго.

Проведя 19 лет на каторге, садовник Жан Вальжан выходит на свободу. Инспектор Жавер уверен, что Вальжан вскоре снова нарушит закон, ведь преступления у него в крови, однако встреча с благородным монсеньором Бьенвеню позволяет бывшему заключенному по-новому взглянуть на жизнь. Спустя шесть лет Вальжан благодаря новаторским идеям и борьбе с бедностью становится мэром города Монрейл, оставаясь при этом в тени. Ему суждено вновь встретиться с Жавером, прибывшим в город, чтобы разоблачить преступную деятельность местных предпринимателей.

Чем закончится противостояние добродетели и сурового закона, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Отверженные» (2000) на Wink.

Страна
США, Испания, Италия, Франция, Германия
Жанр
Исторический, Драма
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb