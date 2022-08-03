Wink
Сериалы
Остаться в живых
6-й сезон
12-я серия

Остаться в живых (сериал, 2010) сезон 6 серия 12 смотреть онлайн

2010, Lost 6
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Показаны две реальности. В первой, рейс 815 приземляется в аэропорту Лос-Анджелеса, где Кейт сбегает от маршала, а Джек узнаeт, что гроб с телом его отца потеряли при перевозке. Во второй, выжившие возвращаются в наши дни после убийства Джейкоба Джульет умирает, а Саид оживает в храме Других. Человек в чeрном, принявший облик Локка, оказывается дымовым монстром и убивает нескольких человек из команды Иланы.

Страна
США
Жанр
Мистика, Фантастика, Приключения
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остаться в живых»