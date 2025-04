Биография

Эмили де Рэвин — актриса. Родилась в Маунт-Элизе, Австралия, 27 декабря 1981 года. По настоянию матери школьное образование будущая актриса получила на домашнем обучении. Параллельно постигала азы балетного искусства и даже была воспитанницей Австралийской балетной школы, но в итоге это учебное заведение так и не закончила. Обучалась актерскому мастерству в Национальном институте драматического искусства. Также училась в Prime Time Actors Studio в Лос-Анджелесе. Является частой гостьей различных кинопремий и телешоу. Одними из первых кинопроектов Эмили де Рэвин стали многосерийные фильмы «Повелитель зверей» и «Город пришельцев». Сегодня на счету знаменитости участие в нескольких десятках художественных лент, в том числе получивших высокий рейтинг. Это «Остаться в живых», «Морская полиция: Спецотдел», «Однажды в сказке», «C.S.I.: Майами», «Помни меня», «Идеальная игра», «Джонни Д.». Большую популярность приобрел фильм ужасов «У холмов есть глаза», в котором Рэвин досталась роль Бренды. Актрису часто привлекают к съемкам документальных проектов: «Однажды в сказке: Секреты Сторибрука», Once Upon a Time: Wicked Is Coming, «Огонь + Вода: Анатомия эпизода», «Добро пожаловать в Оаху: Создание пилотного выпуска», картинах об истории создания сериала «Остаться в живых».