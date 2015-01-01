Охотник за головами (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+50 мин
Охотник за головами
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+50 мин
Охотник за головами
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+49 мин
Охотник за головами
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+50 мин
Охотник за головами
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+50 мин
Охотник за головами
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Охотник за головами
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+49 мин
Охотник за головами
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+50 мин
Охотник за головами
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+50 мин
Охотник за головами
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+49 мин
Охотник за головами
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+50 мин
Охотник за головами
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+50 мин
Охотник за головами
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Саня Румянцев, бывший талантливый опер, который, в силу своего свободолюбивого характера, уходит из уголовного розыска, открывает детективное агентство и становится «охотником за головами». Помогая полиции (и не только) отлавливать опасных преступников за вознаграждение, Саня попадает в различные опасные ситуации, которыми наполнен криминальный мир Петербурга. В этих приключениях ему помогают его друг и действующий опер Паша, а также дочка крупного бизнесмена и бывшего криминального авторитета Фадея - Тася, которую Саня спасет из рук маньяка в первой серии фильма. Главный герой очень собран и жесток в момент опасности, и в ситуациях, когда у него есть своя принципиальная позиция, он всегда на стороне справедливости и не всегда закона. Но, в отличие от таких жестких и целеустремленных героев, которые в обыденной жизни люди тоже суровые и угрюмые, Саня как раз с легкостью переходит эту границу и становится балагуром и весельчаком, до безумия влюбленного в свою жену Марину, которая из-за его характера и сумасшедшей работы с ним уже давно не живет. Марина и готова бы ответить ему взаимностью, склеить их отношения заново, но в самый неподходящий момент Саня срывается и убегает спасать очередную жертву.
Сериал Охотник за головами 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ИМРежиссёр
Игорь
Москвитин
- СМРежиссёр
Сергей
Малюгов
- ПКАктёр
Петр
Кислов
- АВАктёр
Алексей
Ведерников
- Актриса
Вера
Строкова
- Актёр
Артур
Ваха
- Актриса
Виктория
Маслова
- АТАктёр
Алан
Томаев
- АКАктёр
Александр
Колесник
- Актёр
Валерий
Соловьев
- СЧАктёр
Сергей
Черапкин
- АФАктёр
Артур
Федынко
- БХСценарист
Борис
Хан
- ВМСценарист
Виктор
Михеев
- ЕССценарист
Екатерина
Сидоркина
- ЕКСценарист
Евгений
Кукарин
- МЕПродюсер
Мария
Ефанова
- МБПродюсер
Михаил
Баркан
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сошников
- ИКХудожник
Игорь
Карев
- СДОператор
Сергей
Дубровский
- ВГОператор
Виктор
Гончар
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный