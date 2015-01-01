Охотник за головами (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Саня Румянцев, бывший талантливый опер, который, в силу своего свободолюбивого характера, уходит из уголовного розыска, открывает детективное агентство и становится «охотником за головами». Помогая полиции (и не только) отлавливать опасных преступников за вознаграждение, Саня попадает в различные опасные ситуации, которыми наполнен криминальный мир Петербурга. В этих приключениях ему помогают его друг и действующий опер Паша, а также дочка крупного бизнесмена и бывшего криминального авторитета Фадея - Тася, которую Саня спасет из рук маньяка в первой серии фильма. Главный герой очень собран и жесток в момент опасности, и в ситуациях, когда у него есть своя принципиальная позиция, он всегда на стороне справедливости и не всегда закона. Но, в отличие от таких жестких и целеустремленных героев, которые в обыденной жизни люди тоже суровые и угрюмые, Саня как раз с легкостью переходит эту границу и становится балагуром и весельчаком, до безумия влюбленного в свою жену Марину, которая из-за его характера и сумасшедшей работы с ним уже давно не живет. Марина и готова бы ответить ему взаимностью, склеить их отношения заново, но в самый неподходящий момент Саня срывается и убегает спасать очередную жертву.



