Один в один. Сезон 4. Серия 3
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Один в один (сериал, 2016) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

2016, Один в один. Сезон 4. Серия 3
ТВ-шоу18+

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Сюжет

В шоу принимают участие десять известных певцов. В каждом выпуске им нужно перевоплотиться в звeзд музыки, стараясь перенять оригинальный стиль артиста, от внешности и манеры двигаться до тембра голоса. Жюри, состоящее из четырeх человек, оценивает в конце каждого выпуска.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb