WinkСериалыОдин в один4-й сезон
Один в один (сериал, 2016) сезон 4 смотреть онлайн
2016, Один в один. Сезон 4 16 серий
Музыка, Концерты18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В шоу принимают участие десять известных певцов. В каждом выпуске им нужно перевоплотиться в звeзд музыки, стараясь перенять оригинальный стиль артиста, от внешности и манеры двигаться до тембра голоса. Жюри, состоящее из четырeх человек, оценивает в конце каждого выпуска.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb
- МРежиссёр
Мигель
- ЕТРежиссёр
Евгений
Тимохин
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Игорь
Верник
- Актриса
Юлия
Ковальчук
- Актёр
Алексей
Чумаков
- ВГАктёр
Виталий
Гогунский
- ЮПАктриса
Юля
Паршута
- ЕКАктёр
Егор
Клинаев
- ДБАктёр
Дмитрий
Бикбаев
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- МСКомпозитор
Марк
Сильван