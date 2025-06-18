Оборванная мелодия. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Оборванная мелодия
1-й сезон
2-я серия
8.82018, Оборванная мелодия. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Мелодрама12+
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Оборванная мелодия (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В жизни одного из лучших криминальных репортеров Елены случается самое страшное преступление - при загадочных обстоятельствах умирает её мать. В один день привычный мир Елены рушится. Она понимает, что совсем не знала свою семью – у погибшей матери обнаружился любовник-итальянец Донато, с которым у неё были отношения 30 лет назад, а отец становится главным подозреваемым в убийстве. Елена не верит в виновность отца и решает начать своё собственное расследование, в паре с сыном Донато Антонио. Вместе герои начинают расследование. И каждый новый шаг в расследовании открывает им неожиданные семейные тайны.
Героям предстоит пройти немало испытаний, чтобы докопаться до истины и узнать, что убийца всё это время был рядом… Но главное, что Елена и Антонио обретут то самое счастье и любовь, которую так и не смогли прожить их родители.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Оборванная мелодия»