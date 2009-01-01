Непридуманное убийство (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Наталья, скромная сотрудница турагентства, подбирает на улице потерявшегося ротвейлера. Придя по адресу, написанному на ошейнике собаки, Наталья не обнаруживает хозяев и, открыв дверь ключом, найденным в почтовом ящике, остается в квартире. Вскоре Наталья обнаруживает, что ниже этажом живет писатель Воронов, детективами которого она зачитывается.

Случайно найденный ротвейлер не только дарит встречу с любимым писателем, но и вовлекает ее в расследование убийства влиятельного банкира и исчезновения его возлюбленной Дарьи — хозяйки квартиры и собаки. Присутствие Натальи в квартире Дарьи путает следствию все карты. К тому же незадачливая сыщица сама запуталась и не знает, что ей делать дальше. Кто может помочь в такой ситуации? Конечно же, только любимый писатель Воронов…



