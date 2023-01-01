Необъяснимая Земля. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Необъяснимая Земля
1-й сезон
8-я серия
8.12023, Weird Earth
Документальные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Необъяснимая Земля (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Британский научно-популярный проект, который показывает самые удивительные и незабываемые природные явления. Камеры по всему миру фиксируют необычные события – от кровавого дождя и молний, которые бьют из-под земли, до неподдающихся логике горизонтальных торнадо и корабля-призрака, парящего в воздухе. Очевидцы событий делятся своими видеозаписями, а эксперты программы «Необъяснимая Земля» пытаются найти рациональное объяснение таким чудесам, которые происходят по всей планете.

Сериал Необъяснимая Земля 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг