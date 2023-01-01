Необъяснимая Земля
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Необъяснимая Земля
8.12023, Weird Earth 3 сезона
Документальные18+
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Необъяснимая Земля (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Британский научно-популярный проект, который показывает самые удивительные и незабываемые природные явления. Камеры по всему миру фиксируют необычные события – от кровавого дождя и молний, которые бьют из-под земли, до неподдающихся логике горизонтальных торнадо и корабля-призрака, парящего в воздухе. Очевидцы событий делятся своими видеозаписями, а эксперты программы «Необъяснимая Земля» пытаются найти рациональное объяснение таким чудесам, которые происходят по всей планете. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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