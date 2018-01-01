Необъяснимая Земля. Сезон 2
Wink
Сериалы
Необъяснимая Земля
2-й сезон

Необъяснимая Земля (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

8.32023, Weird Earth 8 серий
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Британский научно-популярный проект, который показывает самые удивительные и незабываемые природные явления. Камеры по всему миру фиксируют необычные события – от кровавого дождя и молний, которые бьют из-под земли, до неподдающихся логике горизонтальных торнадо и корабля-призрака, парящего в воздухе. Очевидцы событий делятся своими видеозаписями, а эксперты программы «Необъяснимая Земля» пытаются найти рациональное объяснение таким чудесам, которые происходят по всей планете. Смотрите сериал «Необъяснимая Земля» в подписке Amediateka на Wink.

Жанр
Документальный

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb