Необъяснимая Земля (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
8.32023, Weird Earth 10 серий
Документальный18+
О сериале
Британский научно-популярный проект, который показывает самые удивительные и незабываемые природные явления. Камеры по всему миру фиксируют необычные события – от кровавого дождя и молний, которые бьют из-под земли, до неподдающихся логике горизонтальных торнадо и корабля-призрака, парящего в воздухе. Очевидцы событий делятся своими видеозаписями, а эксперты программы «Необъяснимая Земля» пытаются найти рациональное объяснение таким чудесам, которые происходят по всей планете. Смотрите сериал «Необъяснимая Земля» в подписке Amediateka на Wink.
ЖанрДокументальный
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb