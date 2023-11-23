8.22023, Weird Earth
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Необъяснимая Земля (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
- 18+42 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 1 Серия 1
- 18+43 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 1 Серия 3
- 18+43 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 1 Серия 5
- 18+43 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 1 Серия 6
- 18+43 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 1 Серия 8
- 18+43 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 1 Серия 9
- 18+43 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Британский научно-популярный проект, который показывает самые удивительные и незабываемые природные явления. Камеры по всему миру фиксируют необычные события – от кровавого дождя и молний, которые бьют из-под земли, до неподдающихся логике горизонтальных торнадо и корабля-призрака, парящего в воздухе. Очевидцы событий делятся своими видеозаписями, а эксперты программы «Необъяснимая Земля» пытаются найти рациональное объяснение таким чудесам, которые происходят по всей планете.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb