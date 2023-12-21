WinkСериалыНеобъяснимая Земля3-й сезон
Необъяснимая Земля (сериал, 2023) сезон 3 смотреть онлайн
8.22023, Weird Earth 8 серий
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+41 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 3 Серия 1
- 18+41 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 3 Серия 2
- 18+34 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 3 Серия 3
- 18+43 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 3 Серия 4
- 18+42 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 3 Серия 5
- 18+42 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 3 Серия 6
- 18+43 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 3 Серия 7
- 18+43 мин
Необъяснимая Земля
Сезон 3 Серия 8
О сериале
Британский научно-популярный проект, который показывает самые удивительные и незабываемые природные явления. Камеры по всему миру фиксируют необычные события – от кровавого дождя и молний, которые бьют из-под земли, до неподдающихся логике горизонтальных торнадо и корабля-призрака, парящего в воздухе. Очевидцы событий делятся своими видеозаписями, а эксперты программы «Необъяснимая Земля» пытаются найти рациональное объяснение таким чудесам, которые происходят по всей планете. Смотрите сериал «Необъяснимая Земля» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb