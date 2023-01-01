Необъяснимая Земля (сериал, 2023) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Необъяснимая Земля. Сезон 3. Серия 7
Необъяснимая Земля
3-й сезон
7-я серия
8.32023, Weird Earth
Документальный18+
Британский научно-популярный проект, который показывает самые удивительные и незабываемые природные явления. Камеры по всему миру фиксируют необычные события – от кровавого дождя и молний, которые бьют из-под земли, до неподдающихся логике горизонтальных торнадо и корабля-призрака, парящего в воздухе. Очевидцы событий делятся своими видеозаписями, а эксперты программы «Необъяснимая Земля» пытаются найти рациональное объяснение таким чудесам, которые происходят по всей планете.

