Не могу забыть тебя. Серия 1
Wink
Сериалы
Не могу забыть тебя
1-й сезон
1-я серия

Не могу забыть тебя (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2017, Не могу забыть тебя. Серия 1
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Вика, будущий врач-травматолог, влюбляется в звезду местного футбольного клуба — Артема. Однако тот изменяет девушке и женится на другой — журналистке Яне. А потом переезжает с молодой женой в Киев. Вика не может пережить это предательство и едва не попадает под машину, в результате чего знакомится с Олегом — молодым ученым-бизнесменом…

Сериал Не могу забыть тебя 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Не могу забыть тебя»