Биография

Тамара Антропова — актриса, режиссер. Родилась в 1986 году. Будущая артистка с детства желала стать актрисой, но в театр девочку не пускали, надеясь, что юная Тома передумает. После школы девушка поступила в эстрадно-цирковой колледж, который успешно закончила. Первый спектакль Тамара Антропова поставила в 2012 году. Работа была номинирована на приз «Лучший дебют театрального режиссера». Первая роль Антроповой сыграна в пьесе «Татуированная роза». Актерский дебют Антроповой в кино состоялся в фильме «Глупая звезда», но началом своей фильмографии артистка считает детектив 2014 года «Личное дело». Зритель запомнил актрису после двух сезонов сериала «Искушение», где она исполняла роль старшей дочери олигарха Кумачева. Еще больше эмоций вызвала ее работа в сериале «Тайны и ложь». Также актрису можно увидеть в главной роли комедийной мелодрамы «Спасти маму».