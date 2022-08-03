Не могу забыть тебя (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыНе могу забыть тебя1-й сезон
Мелодрама18+
Вика, будущий врач-травматолог, влюбляется в звезду местного футбольного клуба — Артема. Однако тот изменяет девушке и женится на другой — журналистке Яне. А потом переезжает с молодой женой в Киев. Вика не может пережить это предательство и едва не попадает под машину, в результате чего знакомится с Олегом — молодым ученым-бизнесменом…
