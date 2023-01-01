Биография

Анна Сагайдачная – украинская актриса, известная и по работам в области дубляжа и переводов на украинский язык. Родилась 1 июня 1989 года в маленьком городе Красноград (Харьковская область). С ранних лет увлекалась танцами и музыкой, но не задумывалась всерьез о театральной карьере. Свое мнение будущая актриса Анна Сагайдачная поменяла в бытность абитуриенткой, когда посетила театральный вуз областного центра. В студенческие годы работала аниматором: организовывала и проводила детские праздники и мероприятия. Первые роли Анны Сагайдачной в фильмах носили эпизодический характер, а в ряде случаев фамилии актрисы даже не было в титрах. Стоит отметить работы в проектах «Родные люди», «Возвращение Мухтара», «Женский доктор». Драматический талант Сагайдачной в полной мере проявляется в совместном украино-российском проекте «Последний янычар» (роль Анны). Актриса востребована в производстве сериалов различного формата. Из последних работ отметим проекты «Ментовские войны. Одесса», «Поделись счастьем своим», «Подлежит уничтожению». Среди наград отметим номинацию в престижной телепремии «Телетриумф» за роль Марии Дунаевой в сериале «Красная королева» (2016 год).