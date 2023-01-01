Не могу забыть тебя
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Не могу забыть тебя

Не могу забыть тебя (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Не могу забыть тебя 1 сезон
Мелодрамы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Вика, будущий врач-травматолог, влюбляется в звезду местного футбольного клуба — Артема. Однако тот изменяет девушке и женится на другой — журналистке Яне. А потом переезжает с молодой женой в Киев. Вика не может пережить это предательство и едва не попадает под машину, в результате чего знакомится с Олегом — молодым ученым-бизнесменом…

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