Биография

Анастасия Цымбалару — актриса. Родилась и жила в Одесской области в 1992 году. В 2016 году закончила обучение актерской специальности в Киеве. Последние учебные годы работала в киевском ТЮЗе, снималась в сериалах. Первая театральная роль Цымбалару — в спектакле по пьесе Виктора Розова «В поисках радости». Молодая актриса зарекомендовала себя в мастерских перевоплощениях. Умение артистки быть до неузнаваемости разной привлекло кинорежиссеров… Сериальный марафон актриса начала в 2014-м. Участие в картине «Скорая помощь» было эпизодическим, но ярким. Анастасия снялась в мистической комедии «Майор и магия», в криминальной мелодраме «Дом на холодном ключе» и в драме «Не зарекайся». Последовавшие за тем работы полнее раскрыли талант актрисы. В 2019 году она снимается в восьми сериалах. Зато в 2020 году роли Анастасии Цымбалару в фильмах — главные! В четырехсерийной картине «Долгая дорога к счастью» актриса играет молодую мать, попавшую в сложную жизненную ситуацию. В сериале «Рысь» разворачиваются отношения в классическом любовном треугольнике. Сыграла актриса и в детективе «Консультант», рассказывающем о непростых буднях эксперта-криминалиста.