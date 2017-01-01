Наука выживания. Сезон 2. Серия 1
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Наука выживания
2-й сезон
1-я серия

Наука выживания (сериал, 2017) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

8.42017, Survival Science
Приключения, ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

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Сюжет

Испытайте пределы человеческих возможностей в самых экстремальных обстоятельствах, которые только может преподнести окружающая среда. От нападения животных до бушующих штормов, от палящей жары до ледяного холода, от труднопроходимой местности до жажды и голода.

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