WinkСериалыНаука выживания2-й сезон5-я серия
8.62015, Fight to Survive
Приключения18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Наука выживания (сериал, 2015) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
- 18+22 мин
Наука выживания
Сезон 2 Серия 1
- 18+22 мин
Наука выживания
Сезон 2 Серия 2
- 18+22 мин
Наука выживания
Сезон 2 Серия 3
- 18+22 мин
Наука выживания
Сезон 2 Серия 4
- 18+21 мин
Наука выживания
Сезон 2 Серия 5
- 18+22 мин
Наука выживания
Сезон 2 Серия 6
- 18+22 мин
Наука выживания
Сезон 2 Серия 7
- 18+22 мин
Наука выживания
Сезон 2 Серия 8
- 18+22 мин
Наука выживания
Сезон 2 Серия 9
- 18+22 мин
Наука выживания
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Истории путешественников, вышедших победителями в схватке с дикой природой. Писатель и телеведущий Крэйг Демартино находит таких людей. Каждую неделю Крэйг отправляется в места их испытаний. Вдохновляющие истории говорят о том, что вера и решимость способны на все, когда приходится вести отчаянную борьбу за выживание.
СтранаСША
ЖанрПриключения
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
5.6 IMDb