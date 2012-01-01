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Настоящая кровь (сериал, 2012) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн
8.72012, True Blood
Триллеры, Фэнтези18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+50 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 1
- 18+53 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 2
- 18+57 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 3
- 18+54 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 4
- 18+46 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 5
- 18+50 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 6
- 18+56 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 7
- 18+52 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 8
- 18+55 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 9
- 18+47 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 10
- 18+48 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 11
- 18+52 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 12
Сюжет
Билла и Эрика посещает руководство Лиги Вампиров. К Терри приезжает его старый знакомый Патрик Девинсон, воевавший с ним в Ираке, вместе с человеком из ужасного прошлого к Терри возвращается его психоз. Алсид является Сьюки для того, чтобы предупредить об освобождении короля вампиров Рассела Эджингтона.
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