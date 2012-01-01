Настоящая кровь. Сезон 5. Серия 4
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Настоящая кровь
5-й сезон
4-я серия

Настоящая кровь (сериал, 2012) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

8.72012, True Blood
Триллеры, Фэнтези18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Билла и Эрика посещает руководство Лиги Вампиров. К Терри приезжает его старый знакомый Патрик Девинсон, воевавший с ним в Ираке, вместе с человеком из ужасного прошлого к Терри возвращается его психоз. Алсид является Сьюки для того, чтобы предупредить об освобождении короля вампиров Рассела Эджингтона.

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Страна
США
Жанр
Мистические, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези, Детективы, Триллеры
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

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