Настоящая кровь (сериал, 2012) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Билла и Эрика посещает руководство Лиги Вампиров. К Терри приезжает его старый знакомый Патрик Девинсон, воевавший с ним в Ираке, вместе с человеком из ужасного прошлого к Терри возвращается его психоз. Алсид является Сьюки для того, чтобы предупредить об освобождении короля вампиров Рассела Эджингтона.



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