WinkСериалыНастоящая кровь5-й сезон6-я серия
8.72012, True Blood
Триллер, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Настоящая кровь (сериал, 2012) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн
- 18+50 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 1
- 18+53 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 2
- 18+57 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 3
- 18+54 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 4
- 18+46 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 5
- 18+50 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 6
- 18+56 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 7
- 18+52 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 8
- 18+55 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 9
- 18+47 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 10
- 18+48 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 11
- 18+52 мин
Настоящая кровь
Сезон 5 Серия 12
О сериале
Билла и Эрика посещает руководство Лиги Вампиров. К Терри приезжает его старый знакомый Патрик Девинсон, воевавший с ним в Ираке, вместе с человеком из ужасного прошлого к Терри возвращается его психоз. Алсид является Сьюки для того, чтобы предупредить об освобождении короля вампиров Рассела Эджингтона.