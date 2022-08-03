Настоящая кровь. Сезон 5. Серия 6
Wink
Сериалы
Настоящая кровь
5-й сезон
6-я серия
8.72012, True Blood
Триллер, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Настоящая кровь (сериал, 2012) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон

О сериале

Билла и Эрика посещает руководство Лиги Вампиров. К Терри приезжает его старый знакомый Патрик Девинсон, воевавший с ним в Ираке, вместе с человеком из ужасного прошлого к Терри возвращается его психоз. Алсид является Сьюки для того, чтобы предупредить об освобождении короля вампиров Рассела Эджингтона.

Страна
США
Жанр
Мистика, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг