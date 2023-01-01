Наследники. Сезон 4. Серия 9
Wink
Сериалы
Наследники
4-й сезон
9-я серия
8.62023, Succession
Драмы, Зарубежные18+
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Наследники (сериал, 2023) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

В 4 сезоне сериала «Наследники» Логан Рой остался почти без поддержки, а его дети смогли забыть о своих разногласиях и объединить усилия. Через два дня должна состояться сделка между Waystar Royco и GoJo — времени потенциально достаточно, чтобы недоброжелатели попытались ее сорвать. Кендалл, Шив и Роман все еще остаются партнерами, которых связывает презрение к своему отцу. Каждый из них строит планы о том, как распорядиться миллиардами, которые достанутся им после поглощения. Пока что они мечтают основать свою собственную компанию, а может быть — купить компанию-конкурента, которая как раз ждет заманчивого предложения. Логан же встречает очередной день рождения в обществе Коннора, чья президентская кампания терпит фиаско. Рой-старший не собирается сдаваться и тоже планирует поучаствовать в готовящемся аукционе, что сталкивает его лицом к лицу со своими отпрысками.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наследники»

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