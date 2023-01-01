Наследники (сериал, 2023) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн
- 18+58 мин
Наследники
Сезон 4 Серия 1
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 4 Серия 2
- 18+60 мин
Наследники
Сезон 4 Серия 3
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 4 Серия 4
- 18+58 мин
Наследники
Сезон 4 Серия 5
- 18+60 мин
Наследники
Сезон 4 Серия 6
- 18+60 мин
Наследники
Сезон 4 Серия 7
- 18+63 мин
Наследники
Сезон 4 Серия 8
- 18+71 мин
Наследники
Сезон 4 Серия 9
- 18+85 мин
Наследники
Сезон 4 Серия 10
О сериале
В 4 сезоне сериала «Наследники» Логан Рой остался почти без поддержки, а его дети смогли забыть о своих разногласиях и объединить усилия. Через два дня должна состояться сделка между Waystar Royco и GoJo — времени потенциально достаточно, чтобы недоброжелатели попытались ее сорвать. Кендалл, Шив и Роман все еще остаются партнерами, которых связывает презрение к своему отцу. Каждый из них строит планы о том, как распорядиться миллиардами, которые достанутся им после поглощения. Пока что они мечтают основать свою собственную компанию, а может быть — купить компанию-конкурента, которая как раз ждет заманчивого предложения. Логан же встречает очередной день рождения в обществе Коннора, чья президентская кампания терпит фиаско. Рой-старший не собирается сдаваться и тоже планирует поучаствовать в готовящемся аукционе, что сталкивает его лицом к лицу со своими отпрысками.
Сериал Наследники 4 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Майлод
- ШСРежиссёр
Шари
Спрингер Берман
- РПРежиссёр
Роберт
Пульчини
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Джереми
Стронг
- Актёр
Киран
Калкин
- ССАктриса
Сара
Снук
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- АРАктёр
Алан
Рак
- НБАктёр
Николас
Браун
- ПФАктёр
Питер
Фридман
- ДСАктриса
Дж.
Смит-Камерон
- СНАктёр
Скотт
Николсон
- ДАСценарист
Джесси
Армстронг
- СССценарист
Сьюзэн
Сун Хи Стэнтон
- ТРСценарист
Тони
Рош
- ДАПродюсер
Джесси
Армстронг
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Адам
Маккей
- КТХудожник
Кевин
Томпсон
- КЭМонтажёр
Кен
Элуто
- КНОператор
Кристофер
Норр
- КАОператор
Кэтлин
Аризменди
- НБКомпозитор
Николас
Брителл