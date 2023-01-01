Наследники (сериал, 2023) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

В 4 сезоне сериала «Наследники» Логан Рой остался почти без поддержки, а его дети смогли забыть о своих разногласиях и объединить усилия. Через два дня должна состояться сделка между Waystar Royco и GoJo — времени потенциально достаточно, чтобы недоброжелатели попытались ее сорвать. Кендалл, Шив и Роман все еще остаются партнерами, которых связывает презрение к своему отцу. Каждый из них строит планы о том, как распорядиться миллиардами, которые достанутся им после поглощения. Пока что они мечтают основать свою собственную компанию, а может быть — купить компанию-конкурента, которая как раз ждет заманчивого предложения. Логан же встречает очередной день рождения в обществе Коннора, чья президентская кампания терпит фиаско. Рой-старший не собирается сдаваться и тоже планирует поучаствовать в готовящемся аукционе, что сталкивает его лицом к лицу со своими отпрысками.



