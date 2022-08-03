Наследники (сериал, 2021) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
- 18+56 мин
Наследники
Сезон 3 Серия 1
- 18+58 мин
Наследники
Сезон 3 Серия 2
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 3 Серия 3
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 3 Серия 4
- 18+59 мин
Наследники
Сезон 3 Серия 5
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 3 Серия 6
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 3 Серия 7
- 18+62 мин
Наследники
Сезон 3 Серия 8
- 18+63 мин
Наследники
Сезон 3 Серия 9
О сериале
3 сезон драмеди об интригах внутри сказочно богатой семьи генерального директора медиакорпорации покажет последствия пресс-конференции Кендалла Роя, которая повлияет на будущее всех его родственников. Вскоре после скандального выступления Кендалла перед прессой Логан пытается стабилизировать ситуацию внутри Waystar Royco и найти себе временного преемника, пока не уляжется шумиха. Тем временем его дети и помощники пытаются понять, есть ли смысл поддерживать стареющего главу компании с учетом всех обстоятельств. Сам Логан оказывается под давлением сразу с нескольких сторон: он чувствует порицание общественности и недовольство со стороны национальных регуляторов, которые начинают расследование обвинений в его адрес. Тем временем Кендалл организовывает плацдарм для кампании против отца в квартире своей бывшей жены и начинает собирать команду союзников.
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Майлод
- ШСРежиссёр
Шари
Спрингер Берман
- РПРежиссёр
Роберт
Пульчини
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Джереми
Стронг
- Актёр
Киран
Калкин
- ССАктриса
Сара
Снук
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- АРАктёр
Алан
Рак
- НБАктёр
Николас
Браун
- ПФАктёр
Питер
Фридман
- ДСАктриса
Дж.
Смит-Камерон
- СНАктёр
Скотт
Николсон
- ДАСценарист
Джесси
Армстронг
- СССценарист
Сьюзэн
Сун Хи Стэнтон
- ТРСценарист
Тони
Рош
- ДАПродюсер
Джесси
Армстронг
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Адам
Маккей
- КТХудожник
Кевин
Томпсон
- КЭМонтажёр
Кен
Элуто
- КНОператор
Кристофер
Норр
- КАОператор
Кэтлин
Аризменди
- НБКомпозитор
Николас
Брителл