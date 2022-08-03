Наследники. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Наследники
3-й сезон
3-я серия
8.62021, Succession
Драма, Комедия18+
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Наследники (сериал, 2021) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

3 сезон драмеди об интригах внутри сказочно богатой семьи генерального директора медиакорпорации покажет последствия пресс-конференции Кендалла Роя, которая повлияет на будущее всех его родственников. Вскоре после скандального выступления Кендалла перед прессой Логан пытается стабилизировать ситуацию внутри Waystar Royco и найти себе временного преемника, пока не уляжется шумиха. Тем временем его дети и помощники пытаются понять, есть ли смысл поддерживать стареющего главу компании с учетом всех обстоятельств. Сам Логан оказывается под давлением сразу с нескольких сторон: он чувствует порицание общественности и недовольство со стороны национальных регуляторов, которые начинают расследование обвинений в его адрес. Тем временем Кендалл организовывает плацдарм для кампании против отца в квартире своей бывшей жены и начинает собирать команду союзников.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наследники»