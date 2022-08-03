Наследники. Сезон 2. Серия 3
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Сериалы
Наследники
2-й сезон
3-я серия
8.62019, Succession
Драма, Комедия18+
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Наследники (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Во 2 сезоне сериала «Наследники» Кендалл смиряется с ролью человека, беспрекословно выполняющего волю своего отца, а Waystar Royco оказывается в опасности. Для Кендалла настали не лучшие времена. Несколько дней назад он стал причиной страшной трагедии, а его отец воспользовался ситуацией, чтобы прекратить все попытки Кендалла забрать себе корпорацию. Теперь его задача — вернуться из реабилитации домой и объявить, что он отказывается от планов по поглощению компании Логана. Но план его партнеров может сработать и без участия Кендалла, поэтому отцу нужна помощь сына в предстоящей схватке с конкурентами — тем более, что акции Waystar Royco падают, а на горизонте маячат набирающие все больший вес IT-компании. Советник Логана настаивает, что компанию пора продавать. Тогда глава семьи Роев обращается к детям за советом, как поступить, когда весь мир настроен против тебя.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наследники»