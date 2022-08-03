Наследники (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
- 18+58 мин
Наследники
Сезон 2 Серия 1
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 2 Серия 2
- 18+58 мин
Наследники
Сезон 2 Серия 3
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 2 Серия 4
- 18+58 мин
Наследники
Сезон 2 Серия 5
- 18+56 мин
Наследники
Сезон 2 Серия 6
- 18+57 мин
Наследники
Сезон 2 Серия 7
- 18+58 мин
Наследники
Сезон 2 Серия 8
- 18+59 мин
Наследники
Сезон 2 Серия 9
- 18+67 мин
Наследники
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Во 2 сезоне сериала «Наследники» Кендалл смиряется с ролью человека, беспрекословно выполняющего волю своего отца, а Waystar Royco оказывается в опасности. Для Кендалла настали не лучшие времена. Несколько дней назад он стал причиной страшной трагедии, а его отец воспользовался ситуацией, чтобы прекратить все попытки Кендалла забрать себе корпорацию. Теперь его задача — вернуться из реабилитации домой и объявить, что он отказывается от планов по поглощению компании Логана. Но план его партнеров может сработать и без участия Кендалла, поэтому отцу нужна помощь сына в предстоящей схватке с конкурентами — тем более, что акции Waystar Royco падают, а на горизонте маячат набирающие все больший вес IT-компании. Советник Логана настаивает, что компанию пора продавать. Тогда глава семьи Роев обращается к детям за советом, как поступить, когда весь мир настроен против тебя.
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Майлод
- ШСРежиссёр
Шари
Спрингер Берман
- РПРежиссёр
Роберт
Пульчини
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Джереми
Стронг
- Актёр
Киран
Калкин
- ССАктриса
Сара
Снук
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- АРАктёр
Алан
Рак
- НБАктёр
Николас
Браун
- ПФАктёр
Питер
Фридман
- ДСАктриса
Дж.
Смит-Камерон
- СНАктёр
Скотт
Николсон
- ДАСценарист
Джесси
Армстронг
- СССценарист
Сьюзэн
Сун Хи Стэнтон
- ТРСценарист
Тони
Рош
- ДАПродюсер
Джесси
Армстронг
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Адам
Маккей
- КТХудожник
Кевин
Томпсон
- КЭМонтажёр
Кен
Элуто
- КНОператор
Кристофер
Норр
- КАОператор
Кэтлин
Аризменди
- НБКомпозитор
Николас
Брителл