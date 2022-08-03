Во 2 сезоне сериала «Наследники» Кендалл смиряется с ролью человека, беспрекословно выполняющего волю своего отца, а Waystar Royco оказывается в опасности. Для Кендалла настали не лучшие времена. Несколько дней назад он стал причиной страшной трагедии, а его отец воспользовался ситуацией, чтобы прекратить все попытки Кендалла забрать себе корпорацию. Теперь его задача — вернуться из реабилитации домой и объявить, что он отказывается от планов по поглощению компании Логана. Но план его партнеров может сработать и без участия Кендалла, поэтому отцу нужна помощь сына в предстоящей схватке с конкурентами — тем более, что акции Waystar Royco падают, а на горизонте маячат набирающие все больший вес IT-компании. Советник Логана настаивает, что компанию пора продавать. Тогда глава семьи Роев обращается к детям за советом, как поступить, когда весь мир настроен против тебя.

