Нарушение правил. Серия 4
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Нарушение правил (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.62015, Нарушение правил. Серия 4
Мелодрамы12+

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Сюжет

Это история «Золушки» наоборот - богатой девушки, попавшей с бала в дом бедняка. Вере 20 лет, она дочка богатых родителей, но волею случая ей приходится на месяц стать… домработницей у простой школьной учительницы.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарушение правил»