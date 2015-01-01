Нарушение правил (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Это история «Золушки» наоборот - богатой девушки, попавшей с бала в дом бедняка. Вере 20 лет, она дочка богатых родителей, но волею случая ей приходится на месяц стать… домработницей у простой школьной учительницы.



Сериал Нарушение правил 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.