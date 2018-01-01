Wink
Нарушение правил
1-й сезон

Нарушение правил (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.62015, Нарушение правил. Сезон 1 4 серии
Мелодрама12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Это история «Золушки» наоборот - богатой девушки, попавшей с бала в дом бедняка. Вере 20 лет, она дочка богатых родителей, но волею случая ей приходится на месяц стать… домработницей у простой школьной учительницы.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарушение правил»