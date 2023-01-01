Нарушение правил (сериал, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
"Онлайн-кинотеатр more.tv представляет сериал «Нарушение правил» (2015). Главную роль в проекте исполнила звезда фильма «Неадекватные люди» Ингрид Олеринская.
Избалованная дочь состоятельных родителей, Вера живет в свое удовольствие, не считаясь ни с кем и ни с чем, пока в ее судьбу не вмешивается случай: однажды в состоянии легкого алкогольного опьянения Вера сбивает 12-летнюю Надю. Девочка остается в живых, но получает травму ноги. Мать Нади, бедная школьная учительница, решает проучить инфантильную девицу и в качестве наказания предлагает ей в течение месяца побыть сиделкой и по совместительству домработницей.
Научится ли Вера отвечать за свои поступки или малодушно сбежит? Узнать это вы сможете, если начнете смотреть онлайн сериал «Нарушение правил» (2015).
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- ЛМРежиссёр
Леонид
Мазор
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- СХАктриса
Софья
Хилькова
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Игорь
Бочкин
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актёр
Роман
Полянский
- НВАктриса
Наталья
Варнакова
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актёр
Александр
Макогон
- АБСценарист
Алексей
Беляков
- ЛМСценарист
Леонид
Мазор
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- РКХудожник
Резо
Касаткин
- ГВХудожница
Галина
Воловикова
- ААМонтажёр
Александр
Арсеньев
- Оператор
Андрей
Иосифов
- ЯПКомпозитор
Яков
Перадзе