Нарушение правил (сериал, 2015) смотреть онлайн

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"Онлайн-кинотеатр more.tv представляет сериал «Нарушение правил» (2015). Главную роль в проекте исполнила звезда фильма «Неадекватные люди» Ингрид Олеринская.



Избалованная дочь состоятельных родителей, Вера живет в свое удовольствие, не считаясь ни с кем и ни с чем, пока в ее судьбу не вмешивается случай: однажды в состоянии легкого алкогольного опьянения Вера сбивает 12-летнюю Надю. Девочка остается в живых, но получает травму ноги. Мать Нади, бедная школьная учительница, решает проучить инфантильную девицу и в качестве наказания предлагает ей в течение месяца побыть сиделкой и по совместительству домработницей.



Научится ли Вера отвечать за свои поступки или малодушно сбежит? Узнать это вы сможете, если начнете смотреть онлайн сериал «Нарушение правил» (2015).



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