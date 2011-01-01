Наркомовский обоз. Сезон 1. Серия 2
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Наркомовский обоз (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.32011, Наркомовский обоз. Сезон 1. Серия 2
Военные, Драмы16+

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О сериале

1941 год. Только что вышло постановление Комитета Обороны о водочном довольствии для действующей армии.

Старшина Филиппов получает задание: впервые доставить в стрелковую дивизию те самые знаменитые «100 наркомовских грамм». В помощники ему дают 4 девушки-красноармейца, местного старика-проводника Архипа и его внука-подростка Митю. Погрузив на телеги тару, обоз трогается в путь. За несколько часов этой, казалось бы, рутинной тыловой поездки всем им предстоит пройти настоящие военные испытания: не единожды вступить бой, стать свидетелями высокой доблести и подлой трусости, узнать любовь и ревность.

Веселое кокетство девушек со своим старшиной заканчивается уже при первой серьезной бомбежке. Никто из обозников еще не знает, что впереди их ждут прорвавшиеся немецкие мотоциклисты.

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Страна
Россия
Жанр
Военные, Приключения, Драмы
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наркомовский обоз»