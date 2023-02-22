Надежда как свидетельство жизни (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.92008, Надежда как свидетельство жизни. Серия 2
Драма18+
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О сериале
Десять лет назад талантливый выпускник юридического института Андрей Митяев решил пойти по стопам отца и стать милиционером. Во время первого дежурства молодой правозащитник пытается задержать вооруженного преступника. Завязывается драка, и раздается выстрел... Потрясенный смертью человека, Андрей уходит из органов и становится адвокатом и опекуном дочери убитого Надежды. Он устраивает девочку в элитный пансион и дает ей образование. Через 10 лет Андрей встречает подросшую Надю и влюбляется в нее. Девушка же считает бывшего милиционера убийцей своего отца и пытается отомстить ему. Но вскоре она понимает, что ненависть успела перерасти в любовь....
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.9 IMDb