На твоей стороне. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
На твоей стороне
2-й сезон
7-я серия
7.92019, На твоей стороне. Сезон 2. Серия 7
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

На твоей стороне (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Анастасия Стрелецкая – молодой известный врач-нейрохирург, она работает в одной из лучших киевских клиник. Однажды Настя выезжает на ДТП, в котором якобы пострадал один из клиентов клиники. Но вместо ДТП «скорая» привозит их на склады фармацевтической фабрики, где Настя становится свидетелем убийства. Чтобы остаться в живых, девушке нужно будет выполнить просьбу бандитов и полностью измениться.

Сериал На твоей стороне 2 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На твоей стороне»