На твоей стороне (сериал, 2019) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

Анастасия Стрелецкая – молодой известный врач-нейрохирург, она работает в одной из лучших киевских клиник. Однажды Настя выезжает на ДТП, в котором якобы пострадал один из клиентов клиники. Но вместо ДТП «скорая» привозит их на склады фармацевтической фабрики, где Настя становится свидетелем убийства. Чтобы остаться в живых, девушке нужно будет выполнить просьбу бандитов и полностью измениться.

