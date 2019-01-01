На твоей стороне. Сезон 1. Серия 22
Wink
Сериалы
На твоей стороне
1-й сезон
22-я серия
7.92019, На твоей стороне. Сезон 1. Серия 22
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

На твоей стороне (сериал, 2019) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Сюжет

Анастасия Стрелецкая – молодой известный врач-нейрохирург, она работает в одной из лучших киевских клиник. Однажды Настя выезжает на ДТП, в котором якобы пострадал один из клиентов клиники. Но вместо ДТП «скорая» привозит их на склады фармацевтической фабрики, где Настя становится свидетелем убийства. Чтобы остаться в живых, девушке нужно будет выполнить просьбу бандитов и полностью измениться.

Сериал На твоей стороне 1 сезон 22 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На твоей стороне»

Всё